Трамп заявил, что США сами оплатили укрепление армии Китая

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за несправедливых двусторонних торговых отношений КНР много лет получала миллиарды долларов, поэтому Вашингтон фактически сам профинансировал модернизацию и укрепление Народно-освободительной армии Китая.

Источник: Reuters

«У меня отличные отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Я рассчитываю достичь с ним хорошей сделки, а также хочу, чтобы он заключил хорошую сделку для Китая. Но она должна быть справедливой», — сказал Трамп во время своего выступления в Белом доме. «В течение многих лет они зарабатывали $500, $600 или $700 млрд, а мы не получали ничего. Честно говоря, мы построили их армию. Мы построили китайскую армию на деньги, которые теряли в течение многих лет, когда нас обирали», — добавил американский лидер.

«Так что теперь мы заключим справедливую сделку. Я думаю, что у нас будет очень успешная встреча. Конечно, многие люди ждут ее. Но может быть, что этого и не произойдет», — добавил Трамп.

Ранее американский президент заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея.

