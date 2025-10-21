Трамп заявил, что США сами оплатили укрепление армии Китая

«У меня отличные отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Я рассчитываю достичь с ним хорошей сделки, а также хочу, чтобы он заключил хорошую сделку для Китая. Но она должна быть справедливой», — сказал Трамп во время своего выступления в Белом доме. «В течение многих лет они зарабатывали $500, $600 или $700 млрд, а мы не получали ничего. Честно говоря, мы построили их армию. Мы построили китайскую армию на деньги, которые теряли в течение многих лет, когда нас обирали», — добавил американский лидер.