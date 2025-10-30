Ричмонд
Трамп заявил, что Республика Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Республика Корея выплатит $350 млрд в обмен на снижение таможенных пошлин. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Источник: Reuters

«Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд за снижение пошлин, введенных против нее Соединенными Штатами. Кроме того, они согласились покупать большие объемы наших нефти и газа, инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и предпринимателей превысят $600 млрд», — заявил Трамп.

«Наш военный союз сейчас сильнее, чем когда-либо, поэтому я дал им добро на строительство атомной подводной лодки вместо старомодных, гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые есть у них сейчас», — добавил Трамп.

Как заявил ранее советник по национальной безопасности президента Республики Корея Ви Сон Лак, Трамп согласился с тем, что стране нужны собственные подводные лодки с атомной силовой установкой.