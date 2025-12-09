Трамп заявил, что разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил лидеру КНР Си Цзиньпиню о том, что дал разрешение на поставку продвинутых чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 в Китай.
«Я сообщил председателю Китая Си, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свою продукцию H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать сильную национальную безопасность», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введенных в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.