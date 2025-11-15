Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

Как следует из этого документа, опубликованного на сайте Белого дома, американский лидер «посчитал нужным и целесообразным внести дополнительные изменения в перечень продукции, подпадающей под действие взаимных пошлин». Он, в частности, решил, что «некоторые виды сельскохозяйственной продукции не будут подпадать под действие взаимных пошлин». Трамп отметил, что предпринял этот шаг, в частности, «с учетом хода переговоров с рядом торговых партнеров, текущего внутреннего спроса на определенную продукцию, а также имеющихся в стране мощностей по выпуску определенной продукции».
Новые нормы уже вступили в силу. Они касаются среди прочего десятков наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая.
Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что администрация США может объявить о введении масштабных исключений из пошлин в связи с ростом цен на продукты в США. В публикации уточнялось, что из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения.
Издание сообщило, что в сентябре Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру определить, для каких из не производимых в США товаров сделать исключения из пошлин. Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон в ближайшие несколько дней объявит о мерах по снижению цен в стране на ряд продуктов сельскохозяйственной области, включая кофе и бананы.