Тарифный Трамп. Чем обернутся новые пошлины для Евросоюза

Подобный дисбаланс Трамп и его команда считают угрозой для экономического благополучия и национальной безопасности страны. Введение пошлин — способ заставить европейские компании снизить барьеры для американских товаров и инвестиций, а также увеличить закупки американской продукции, особенно — в стратегических сферах.
В то же время уменьшение первоначально грозивших Евросоюзу 30-процентных тарифов до 15% — это попытка смягчить негативные последствия и избежать полномасштабной торговой войны, однако сохранение высоких пошлин на металлургическую продукцию сигнализирует о твердом намерении администрации защищать свои национальные интересы.
«Это соглашение может быть расценено как существенные уступки ЕС агрессивной американской политике. В части последствий принятых мер для экономики еврозоны следует выделить: сохранение высоких цен на нефть и газ за счет продолжения их закупки у США, введение пошлин на импорт в США в размере 15% по значительному перечню товаров из ЕС, будет стимулировать рост цен, и снижение спроса на продукцию, а следовательно и доходов европейских компаний», — считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.
Между компромиссом и недовольством
С точки зрения Еврокомиссии, объявленные меры имеют свои плюсы и минусы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что сделка с США открывает перспективы для расширения закупок американского сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива. Это, с одной стороны, снижает зависимость Европы от российских энергоносителей, что особенно актуально в свете продолжающихся политических конфликтов.
Однако не все страны ЕС приняли новые условия с энтузиазмом:
- Франция, мировой производитель вина и коньяка, добивается исключения из-под действия тарифов на алкоголь, что подчеркивает внутреннее сопротивление высоким американским пошлинам.
- Германия, крупнейшая промышленная держава в ЕС, отреагировала тоже весьма критично. Федерация промышленности (BDI) и Ассоциация химической промышленности (VCI) заявили о значительном негативном влиянии новых тарифов на экспорт и конкурентоспособность немецких компаний. Тем не менее канцлер Фридрих Мерц вступился за сделку, подчеркивая, что избегание эскалации торговой войны — важное достижение, позволяющее сохранить трансатлантические отношения на приемлемом уровне.
Введение 15%-ной пошлины на товары из ЕС, вызвало негативную реакцию и на европейских фондовых рынках. Хотя соглашение позволило избежать более жесткой эскалации между трансатлантическими партнерами, оно породило у инвесторов сомнения по поводу экономического роста и роста конкурентоспособности экономики Европы.
«Вообще ЕС сталкивается с главным риском в лице США, так как Трамп очень хотел вести двусторонние переговоры с каждой страной ЕС отдельно и заключать сделки, но евробюрократия настояла на коллективном решении», — полагает Владимир Осипов, доктор экономических наук и завкафедрой мировой экономики МГУ.
Вызовы и риски
Экономика Евросоюза скоро начнет ощущать давление от объявления новых пошлин. Повышение тарифов приведет к удорожанию европейского экспорта в США, снижению доходности компаний Старого Света и потенциальному сокращению рабочих мест в ключевых отраслях, таких как металлургия, химическая промышленность и производство потребительских товаров. Валютные колебания, особенно ослабление евро, создают дополнительные сложности для торговли, поскольку импорт становится дороже, а экспорт — менее привлекательным для бизнеса.
На фоне новых тарифов европейские компании вынуждены будут искать пути адаптации: пересматривать цепочки поставок, оптимизировать издержки, бороться за новые рынки. Однако подобная перестройка потребует времени и инвестиций, что негативно скажется на экономическом росте и инвестиционном климате региона в целом.
Влияние на Россию
Для России изменения в торговой политике США и ЕС имеют двойственный эффект.
С одной стороны, переориентация Европы на американские энергоносители ведет к снижению спроса на российский газ и нефть на других (замещающих) рынках, что сокращает валютные поступления и оказывает давление на экономику страны. Учитывая, что экспорт энергоресурсов составляет значительную долю в бюджета России, такая динамика может поставить под угрозу стабильность государственных финансов и потребует поиска альтернативных источников дохода.
С другой — усложнение торговых отношений между ЕС и США открывает перед Россией окно возможностей для диверсификации экспортных маршрутов, расширения сотрудничества со странами Азии, в частности, с Китаем и Индией. Однако добиться устойчивого роста в новых условиях будет сложно: геополитическая нестабильность и санкционные режимы дополнительно усложняют перспективы, делая российскую экономику уязвимой к внешним шокам.
С подобным анализом согласен и Владимир Осипов из МГУ: «для России основная задача состоит в том, чтобы переориентировать оставшиеся объемы нефти и газа с европейского направления на Восток, например. Небольшое снижение доходов нефтегазовых компаний и бюджета России вполне возможно, но не надолго, так как мировому нефтяному рыноку придется реагировать, если Трамп исполнит свое обещание по введению 100% вторичных пошлин на товары стран, закупающих российские нефть и газ».
Баланс интересов
Введение американских пошлин на европейский импорт и новые условия торговых отношений между США и ЕС вряд ли станут серьезным вызовом для мировой экономики в целом. Евросоюзу предстоит найти «среднее арифметическое» между необходимостью адаптации к новым тарифным барьерам, сохранению торгового баланса с Китаем и стремлением не разрушить налаженные трансатлантические связи.
«Безусловно, изменения, происходящие в США повлияют на мировой рынок. Введение высоких пошлин на импортные товары будет стимулировать развитие собственного производства. При этом спрос на ввозившиеся импортные товары снизится. В сложившейся ситуации производителям многих стран придется задуматься о поиске новых рынков сбыта своей продукции», — резюмирует Ольга Борисова из Финансового университета.
Хотя сторонам и удалось избежать полномасштабной торговой войны, цена компромисса оказалась довольно высокой. Европейские компании столкнуться с повышенными издержками, а валютные колебания усилят образовавшуюся неопределенность. Будущее трансатлантических отношений и их влияние на глобальную торговую архитектуру будет во многом зависеть от способности политиков и бизнеса обеих сторон вырабатывать гибкие и прагматичные стратегии, способные учесть интересы всех участников рынка.
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