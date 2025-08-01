Тарифный Трамп. Чем обернутся новые пошлины для Евросоюза

«Это соглашение может быть расценено как существенные уступки ЕС агрессивной американской политике. В части последствий принятых мер для экономики еврозоны следует выделить: сохранение высоких цен на нефть и газ за счет продолжения их закупки у США, введение пошлин на импорт в США в размере 15% по значительному перечню товаров из ЕС, будет стимулировать рост цен, и снижение спроса на продукцию, а следовательно и доходов европейских компаний», — считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.