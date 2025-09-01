Трамп: в случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира

По его словам, в экономику США преимущественно за счет пошлин «будет инвестировано более $15 трлн». В случае если действие тарифов будет прекращено по решению суда, то «почти все эти инвестиции и многое другое будет немедленно аннулировано», отметил президент. «Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой», — заявил Трамп.