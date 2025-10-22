Трамп утверждает, что Индия будет сокращать закупки нефти из России

«Он не будет покупать много нефти у России», — сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. Говоря об Индии, Трамп добавил: «Как вы знаете, они не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать». Президент США отвечал на вопросы журналистов на мероприятии в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали.