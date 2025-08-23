Трамп: США теперь принадлежит 10-процентная доля в Intel

Трамп отметил, что «договорился об этой сделке» с руководителем Intel Лип-Бу Таном (китайское имя — Чэнь Лиу). «США ничего не заплатили за эти акции, а их стоимость сейчас составляет приблизительно $11 млрд. Это отличная сделка для Америки, а также отличная сделка для Intel, — подчеркнул президент США. — Производство передовых полупроводников и чипов, чем занимается Intel, играет ключевую роль для будущего нашей страны».