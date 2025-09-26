Ричмонд
Трамп: США 1 октября введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

Исключения распространятся только на компании, которые уже строят свои заводы на территории Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США 1 октября введут таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию. Об этом 25 сентября в Truth Social сообщил президент страны Дональд Трамп.

По словам главы государства, Вашингтон «с 1 октября введет пошлины в размере 100% на любую брендированную или запатентованную фармацевтическую продукцию». Трамп добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

12 мая президент подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 59−90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.