Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что руководство России хочет вести торговлю с США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что российское руководство проявляет интерес к экономическому сотрудничеству с Вашингтоном.

Источник: Reuters

«И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских», — отметил Трамп.

Американский президент поддерживает такое желание и считает это положительным развитием событий. «Я думаю, это отлично», — добавил он. По его словам, между Россией и США сегодня не так много деловых контактов «из-за глупости». Трамп выразил надежду, что торгово-экономические связи между странами смогут расшириться.

Президент США ранее также говорил о наличии «хороших отношений» с российским лидером и возможности восстановления диалога на основе прагматичного подхода, несмотря на текущий военный конфликт.