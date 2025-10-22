Трамп рассказал о решении Индии касательно закупок нефти у России

Несколькими днями ранее, 20 октября, Трамп заявил, что если Нью-Дели не прекратит закупать российскую нефть, то продолжит платить «огромные пошлины». Заявление американского лидера прозвучало после того, как он сам сообщил об обещании Моди прекратить закупку нефти у России в телефонном разговоре 15 октября. Днем позже в МИД Индии заявили, что ведомству не было известно об этом разговоре.