Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена импортных пошлин в случае соответствующего решения Верховного суда обернется для страны необходимостью вернуть триллионы долларов.

Источник: Reuters

«Не могу представить, что кто-то мог бы нанести нашей стране такой ущерб. Нам ведь придется вернуть триллионы долларов», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.