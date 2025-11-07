Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин

«Не могу представить, что кто-то мог бы нанести нашей стране такой ущерб. Нам ведь придется вернуть триллионы долларов», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее на Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо подтвердит наличие у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.