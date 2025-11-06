Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США

«Если посмотреть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций — ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.
