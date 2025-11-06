Ричмонд
Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в экономику США к концу первого года своего второго срока.

Источник: Reuters

«Если посмотреть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций — ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.

Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше