Трамп раскритиковал противников тарифной политики

«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке… Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.