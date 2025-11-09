Трамп раскритиковал противников тарифной политики

«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке… Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.