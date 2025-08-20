Трамп призвал управляющую ФРС Лиз Кук уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп призвал одну из управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Лиз Кук немедленно уйти в отставку, сообщает Reuters.
По данным агентства, Трамп сослался на призыв главы Федерального агентства жилищного финансирования США Билла Пулте к Министерству юстиции провести расследование в отношении ипотечных кредитов Кук, что, как пишет Bloomberg, усилило давление на американского регулятора.
Союзник Трампа Пулте в своем письме утверждал, что Кук могла «фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество». По данным Пулте, Кук взяла ипотеку в штате Мичиган, заявив, что минимум год будет жить там. Через две недели она якобы взяла еще одну ипотеку в Джорджии с таким же утверждением, но позднее попыталась сдать недвижимость в штате в аренду.
Ранее Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «опоздавшим» и заявил, что тот «вредит жилищной отрасли», потому что «люди не могут получить ипотеку из-за него». Трамп также заявил, что «все признаки указывают на необходимость значительного снижения ставки». В июле регулятор сохранил ее на уровне 4,25−4,5% пятый раз подряд. В своей публикации в Truth Social 12 августа президент США призвал Пауэлла сейчас же понизить ставку.
Также Трамп сообщил, что может подать иск против Пауэлла «из-за ужасной и грубо некомпетентной работы, которую он проделал в управлении строительством ФРС».
Речь идет о ремонте комплекса зданий финансового регулятора, который обошелся бюджету в $3,1 млрд, сообщила в конце июля The New York Times. Тогда американский президент решил поспорить с Пауэллом, чтобы доказать наличие ошибок в дорогостоящем проекте.
Пауэлл состоит в совете управляющих, в который входят семь человек, с 2012 года, его членов назначают на 14 лет. Он должен уйти в отставку в мае 2026 года.