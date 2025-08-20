Трамп призвал управляющую ФРС Лиз Кук уйти в отставку

Союзник Трампа Пулте в своем письме утверждал, что Кук могла «фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество». По данным Пулте, Кук взяла ипотеку в штате Мичиган, заявив, что минимум год будет жить там. Через две недели она якобы взяла еще одну ипотеку в Джорджии с таким же утверждением, но позднее попыталась сдать недвижимость в штате в аренду.