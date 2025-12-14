Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

«Я только что, 10 минут назад, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей», — отметил американский лидер. «Я сказал: “Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран”, — пояснил Трамп. “Никто не может сделать это, кроме меня”», — заверил он. Как уточняет издание, интервью было записано в пятницу. Трамп, по всей видимости, имел в виду состоявшиеся ранее в тот же день телефонные разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом.