Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил приостановить поставки запчастей для самолетов в КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что может приостановить поставки запчастей для самолетов в КНР из-за торгового конфликта двух стран. Он отметил, что такая угроза — ответ на меры китайской стороны по поставкам редкоземельных металлов.

Источник: Reuters

«Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», — сказал Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Американский президент также отметил, что поедет в Китай по приглашению в начале следующего года.

11 октября Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое Дональд Трамп назвал «моральным позором».