Трамп пригрозил приостановить поставки запчастей для самолетов в КНР

«Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», — сказал Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Американский президент также отметил, что поедет в Китай по приглашению в начале следующего года.