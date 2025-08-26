Трамп пригрозил ограничениями на экспорт чипов из-за цифровых налогов

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам введением дополнительных пошлин и экспортных ограничений на передовые технологии и полупроводники в ответ на цифровые налоги, об этом он написал в Truth Social.
«Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это призвано нанести вред американским технологиям или дискриминировать их», — считает Трамп. «Они также возмутительно потворствуют крупнейшим технологическим компаниям Китая. Этому нужно положить конец, и положить конец НЕМЕДЛЕННО!» — добавил он.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или государств-членов союза, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). По мнению Вашингтона, этот закон подвергает цензуре американских пользователей и налагает неоправданные расходы на технологические компании США. Собеседники не исключили, что речь может идти о визовых ограничениях.
Госдепартамент еще не принял окончательного решения, отметили они.
В августе госсекретарь Марко Рубио поручил американским дипломатам регулярно взаимодействовать с правительствами ЕС, чтобы донести обеспокоенность Вашингтона по поводу DSA и издержек для американских компаний. В мае Рубио пригрозил запретом на выдачу виз тем, кто «цензурирует» высказывания американцев, в том числе в социальных сетях, и не исключил, что меры могут быть приняты в отношении иностранных чиновников, регулирующих деятельность американских технологических компаний.
«Мы с большой обеспокоенностью следим за усилением цензуры в Европе, но на данный момент не имеем дополнительной информации», — сообщил Reuters представитель Госдепа.
Еврокомиссия называла заявления США о цензуре «совершенно необоснованными». «Свобода выражения мнения является основополагающим правом в ЕС. Оно лежит в основе DSA», — говорил представитель ЕК. «Он [Закон DSA] устанавливает правила для интернет-посредников по борьбе с незаконным контентом, одновременно защищая свободу выражения мнения и информации в интернете», — объясняли там.
Американские компании, такие как Meta* Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена), владеющая соцсетями Facebook* и Instagram*, говорили, что закон DSA равнозначен цензуре.
Летом прошлого года Еврокомиссия опубликовала предварительные выводы о нарушении соцсетью X Илона Маска ряда статей закона о цифровых услугах. В ЕК сочли, что платформа не соблюдает требования к прозрачности рекламы и доступу исследователей к открытым данным, а также вводит в заблуждение своим интерфейсом для «верифицированных аккаунтов» с галочкой. Х грозил штраф в размере до 6% от общего мирового годового оборота.