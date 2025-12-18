Трамп предсказал эффект от крупнейшего в истории США налогового пакета

Также «прекрасный билль» вводит налоговые вычеты за чаевые и сверхурочную работу, увеличивает лимит вычета по налогам штатов и местным сборам до $40 тыс. с последующим возвратом к прежнему уровню, а также расширяет налоговые льготы для семей с детьми и пожилых граждан. Предусмотрены вычеты по процентам автокредитов и запуск специальных сберегательных счетов для детей с государственным взносом.