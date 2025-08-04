Трамп повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти

В конце июля Дональд Трамп критиковал Индию за высокие пошлины в отношении США и закупку российских энергоресурсов и военной техники, пригрозив пошлинами и «штрафом». Позднее, 1 августа, США ввели 25-процентные пошлины на поставки товаров из Индии, после чего Трамп заявил, что слышал о планах Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти.