Трамп повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти

«Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли», — отметил президент США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники сообщило, что правительство премьера Индии Нарендры Моди не давало местным нефтеперерабатывающим компаниям инструкций прекратить закупки сырья из России. Также власти страны не принимали решения о приостановке импорта энергоресурсов из России.
В Вашингтоне в понедельник, 4 августа, заявили, что «шокированы» таким действием Индии.
«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт», — заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
В конце июля Дональд Трамп критиковал Индию за высокие пошлины в отношении США и закупку российских энергоресурсов и военной техники, пригрозив пошлинами и «штрафом». Позднее, 1 августа, США ввели 25-процентные пошлины на поставки товаров из Индии, после чего Трамп заявил, что слышал о планах Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти.