Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что так называемые взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа (07:00 мск).

Источник: Reuters

«Взаимные пошлины вступают в силу в полночь», — написал Трамп в среду в Truth Social. Согласно оценке главы Белого дома, импортные пошлины позволят привлечь в американскую экономику «миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли» торговыми отношениями с США.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наиболее высокие тарифы назначены для таких государств, как Сирия (41%), Лаос (40%), Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%) и Сербия (35%).