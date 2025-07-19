Трамп подписал законопроект о стейблкоинах

В пятницу конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, как следовало из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и был отправлен на подпись Трампу.