Трамп подписал законопроект о стейблкоинах

В пятницу конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, как следовало из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и был отправлен на подпись Трампу.
«Трамп подписал законопроект Genius Act,… исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты», — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома, опубликованном в ночь с пятницы на субботу.
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в «мировую столицу» криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).