Трамп отменил «удар» по золоту Швейцарии

О введении пошлин ранее сообщала Financial Times со ссылкой на разъяснительное письмо Таможенной службы США от 31 июля. Они коснулись импорта золотых слитков весом 1 кг.
Издание писало, что это может нанести удар по Швейцарии как крупнейшему в мире центру переработки золота. Именно килограммовые слитки составляют основу поставок страны в США и являются стандартом на ведущей бирже фьючерсов — Comex в Нью-Йорке.
Президент Швейцарской ассоциации производителей и трейдеров драгоценных металлов Кристоф Вильд назвал тогда решение «очередным ударом» по торговле между двумя странами. «Пошлина создает сложности для удовлетворения спроса на золото в США», — заявил он.
Новая оценка прогноза цен на золото предполагает, что в течение следующих трех месяцев цена на золото будет колебаться в диапазоне $3300−3600 за унцию отчасти из-за того, что импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, превысили ожидаемые 15%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет Citi.
В апреле 2025 года цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. Но удержаться на этом уровне цены на драгметалл не смогли и скорректировались. На 16:23 мск в понедельник, 4 августа, золото торговалось на уровне $3430,6 за унцию.
