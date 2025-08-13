Трамп оставил американцев без дешевого кофе

30 июля американский президент повысил пошлины на импорт из Бразилии до 50%, объяснив этот шаг давлением на американские компании: якобы бразильцы требуют цензуры и передачи данных, что вредит бизнесу США и подрывает политику Вашингтона в сфере прав человека и выборов.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что его государство готово искать новых торговых партнеров на замену Вашингтону.
По оценке экономистов, новые пошлины на бразильские товары в 50% приведут к резкому росту цен на кофе в США.
Штаты полностью зависят от импортного кофе: внутри страны производят только 1% всего потребляемого гражданами напитка. Большую часть зерен сорта арабика в страну поступает из Бразилии: ее доля на американском рынке превышает совокупные поставки пяти других стран-поставщиков (Колумбии, Эфиопии, Гондураса, Перу и Мексики).
«Невозможно легко заменить бразильский кофе [в США]. В целом, большая часть того, что вы пьете, — это [бразильская] арабика», — комментировал ситуацию старший аналитик Rabobank Джеймс Уотсон.
Он прогнозирует, что американский бизнес будет вынужден менять рецептуры кофе и увеличивать увеличивать розничные цены как минимум на 10%.
Через несколько дней после ввода пошлин на товары из Бразилии мировые цены на кофе стали расти, сообщало агентство Bloomberg.
Контракты на кофе являются мировым эталоном стоимости сорта Арабика. Этот сорт выращивается в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Океании.