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Трамп объявил о торговой сделке с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на торговую сделку с Республикой Корея. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Стороны согласились на пошлину на импорт в США для Южной Кореи в размере 15%.

Источник: Reuters

По словам Трампа, в рамках сделки, Южная Корея предоставит США $350 млрд долларов в виде инвестиций, а также приобретет СПГ или других энергопродуктов у США на $100 млрд.

Полная сумма сделки будет объявлена в течение двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён прибудет в Белый дом на двустороннюю встречу.

Ранее Дональд Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Японией. Тогда президент назвал ее, возможно, «самой крупной из когда-либо заключенных». Сделка включает в себя инвестиции со стороны Японии и 15-процентный тариф на импорт.

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