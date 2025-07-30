Трамп объявил о пошлинах в 25% на товары из Индии

Такое решение он обосновал рядом причин. В том числе тем, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей и вооружений. Дели в свою очередь заявляет о позитивных переговорах и надежде на торговое соглашение к осени 2025 года.
«С 1 августа Индия будет выплачивать 25%-ные пошлины, плюс штраф за вышеуказанное», — говорится в сообщении американского президента.
В посте Дональд Трамп обратил внимание на то, что на протяжении многих лет США и Индия не имели больших масштабов сотрудничества. Он видит причину такой ситуации в «слишком высоких» тарифах Индии на импорт.
По словам Трампа, у Индии «самые жесткие и неприятные нефинансовые торговые барьеры из всех стран».
«Их тарифы слишком высоки — одни из самых высоких в мире, а также у них самые сложные и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство военной техники у России и являются крупнейшим покупателем российской энергии наряду с Китаем», — написал Трамп.
Что думают в Индии
При этом источники Bloomberg в среду сообщили, что власти Индии рассчитывают довести до конца переговоры с США о заключении торгового соглашения до осени.
«Люди, знакомые с вопросом, заявили, что индийские чиновники планируют продолжать переговоры с США на тему торговой сделки до этой осени, даже если американский президент Дональд Трамп введет на этой неделе пошлины на индийскую продукцию», — отмечает агентство со ссылкой на собеседников.
Источники добавили, что на август намечен визит американской делегации в Индию. в Дели рассчитывали, что Вашингтон предоставит коллегам информацию о возможном уровне американских пошлин. Также стороны планировали обсудить другие аспекты соглашения: США хотели получить для своих производителей больше доступа на сельскохозяйственный и автомобильный рынки Индии.
Индия, в свою очередь, хочет вывода части своих отраслей — в особенности фармацевтической — из-под секторальных пошлин США.