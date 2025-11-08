Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил мясокомбинаты в росте цен на говядину в США

Трамп: мясокомбинаты в США взвинчивают цены на говядину.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в увеличении цен на говядину в стране.

«Я попросил министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясокомбинатов, которые взвинчивают цены на говядину», — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами.

«Необходимо немедленно принять меры для защиты потребителей, борьбы с незаконными монополиями и обеспечения того, чтобы эти корпорации не наживались преступным путем на американском народе. Прошу министерство юстиции действовать оперативно», — добавил Трамп.

Узнать больше по теме
Монополия: признаки, особенности, примеры
Здоровая конкуренция помогает развитию и росту бизнеса. Но бывают случаи, когда положение на рынке контролирует один субъект. Подробнее в статье рассмотрим, что такое монополия, разберемся, в чем ее преимущества и недостатки, выделим основные виды и признаки.
Читать дальше