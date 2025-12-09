Ричмонд
Трамп назвал возможное ограничение пошлин судом угрозой нацбезопасности США

Американский президент считает, что страна окажется финансово беззащитной.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что возможное ограничение таможенных пошлин Верховным судом США станет крупнейшей угрозой национальной безопасности страны.

«Самая большая угроза в истории национальной безопасности США — это отрицательное решение Верховного суда США по вопросу пошлин. Мы окажемся финансово беззащитными», — написал он в Truth Social.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, по итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде первых слушаний по делу о пошлинах некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство началось в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин.

Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.