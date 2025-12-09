Трамп назвал возможное ограничение пошлин судом угрозой нацбезопасности США

Как сообщила ранее газета The Washington Post, по итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде первых слушаний по делу о пошлинах некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство началось в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин.