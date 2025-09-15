Трамп оценил итоги торговых переговоров США с Китаем

Переговоры проходят в Испании второй день, это четвертый раунд за четыре месяца. В мае стороны смогли достичь временного соглашения в рамках торговой войны, приостановив действие рекордных пошлин: со стороны США на китайские товары они достигли к тому моменту 145%, но были снижены до 30%: со стороны Китая на американские — со 125 до 10%. Меру ввели на 90 дней и летом продлили еще, чтобы дать время на достижение окончательных договоренностей.