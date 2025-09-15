Трамп оценил итоги торговых переговоров США с Китаем

В Европе успешно идут торговые переговоры США и Китая, в пятницу лидеры двух стран проведут переговоры, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
«Была достигнута договоренность по поводу “определенной” компании (Трамп, вероятно, имеет в виду соцсеть TikTok. — РБК), которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень довольны! В пятницу я буду разговаривать с председателем Си [Цзиньпином]. Наши отношения остаются очень крепкими!» — написал республиканец.
Во второй срок Трампа лидеры уже проводили телефонные переговоры — например, они обсуждали торговые вопросы в июне. Личной встречи между ними пока не было, хотя допускается, что она может пройти осенью в Пекине или на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.
По словам источников Reuters, Вашингтон на переговорах пригрозил заблокировать TikTok, если Пекин не откажется от требований о снижении пошлин и технологических ограничений. Блокировка может грозить принадлежащей китайской компании ByteDance соцсети уже с 17 сентября. Американское подразделение должно сменить владельца на местного, чтобы TikTok смог продолжить работу в США.
Глава американского Минфина Скотт Бессент оценивал требования Китая как «очень агрессивные» и подчеркивал, что США не будут рисковать национальной безопасностью из-за мобильного приложения. Помимо министра от Вашингтона в переговорах участвует торговый представитель Джеймисон Грир, а от Китая — вице-премьер Хэ Лифэн и переговорщик по торговым вопросам Ли Чэнган.
Переговоры проходят в Испании второй день, это четвертый раунд за четыре месяца. В мае стороны смогли достичь временного соглашения в рамках торговой войны, приостановив действие рекордных пошлин: со стороны США на китайские товары они достигли к тому моменту 145%, но были снижены до 30%: со стороны Китая на американские — со 125 до 10%. Меру ввели на 90 дней и летом продлили еще, чтобы дать время на достижение окончательных договоренностей.
Помимо TikTok и тарифов стороны обсуждают и тему компаний — производителей чипов. На фоне переговоров Китай обвинил американскую Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства, что может помешать ей продавать свою продукцию в Китай. Незадолго до этого США внесли 23 китайских компании в черный список.