Трамп намерен ввести против Индии пошлины в размере 25%

Ранее газета The Indian Express со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что консультации Индии и США о новом торговом соглашении находятся в подвешенном состоянии из-за отсутствия заметного прорыва в переговорном процессе. По данным издания, Вашингтон настаивает на предоставлении американским товарам беспошлинного доступа на индийский рынок. А Нью-Дели требует, чтобы установленные в отношении индийских товаров пошлины США не превышали 15%. Кроме того, Индия заявила о готовности закупать американские вооружения, природный газ и ядерные реакторы.