Трамп намерен ввести против Индии пошлины в размере 25%

«Они будут платить 25%», — сказал американский лидер, который провел последние несколько дней в Шотландии, где играл в гольф, а также проводил рабочие встречи. Его попросили уточнить, завершена ли подготовка торговой сделки между США и Индией. «Насколько мне известно, нет», — ответил глава Белого дома.
«Посмотрим. Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», — подчеркнул президент США.
Ранее газета The Indian Express со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что консультации Индии и США о новом торговом соглашении находятся в подвешенном состоянии из-за отсутствия заметного прорыва в переговорном процессе. По данным издания, Вашингтон настаивает на предоставлении американским товарам беспошлинного доступа на индийский рынок. А Нью-Дели требует, чтобы установленные в отношении индийских товаров пошлины США не превышали 15%. Кроме того, Индия заявила о готовности закупать американские вооружения, природный газ и ядерные реакторы.