Трамп надумает. Эксперт оценил вероятность новых санкций на нефть из РФ

Успевшая получить статус «исторической» встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась. Несмотря на то, что президент США высоко оценил эти переговоры, вопрос новых санкций против России все еще открыт. Как это может изменить расстановки в сырьевом секторе — разбирались Финансы Mail.

Источник: РИА "Новости"

Как напомнил Виктор Шахурин, операционный директор «АВИ Кэпитал», нефтяной рынок в выходные не торгуется, а к моменту заявлений президентов США и России игроки успели реализовать в ценах только то, что было известно.

Баррель Brent финишировал на ступени $66,13, недалеко от минимума двух месяцев, на фоне опасений за спрос на энергоносители, напомнил он.

«На прошедшем саммите тема антироссийских санкций не была затронута напрямую, на фоне неопределенности сырьевой сектор проявляет некоторое беспокойство. До тех пор, пока не появятся детали, волатильность останется в силе», — отметил эксперт.

По мнению Шахурина, вероятный диапазон торгов за баррель Brent на ближайшее время составляет $65−70 за баррель.

Валютный рынок сработал в пользу рисковых активов, евро/доллар вырос до 1,1702, вблизи верхней границы недельного диапазона.

«Российский валютный рынок демонстрирует стабильность. Доллар США на новой неделе, вполне вероятно, закрепится в рамках 78−81 ₽, евро — 92−94 рублей», — прогнозирует он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

