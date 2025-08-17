Трамп надумает. Эксперт оценил вероятность новых санкций на нефть из РФ

Как напомнил Виктор Шахурин, операционный директор «АВИ Кэпитал», нефтяной рынок в выходные не торгуется, а к моменту заявлений президентов США и России игроки успели реализовать в ценах только то, что было известно.
«На прошедшем саммите тема антироссийских санкций не была затронута напрямую, на фоне неопределенности сырьевой сектор проявляет некоторое беспокойство. До тех пор, пока не появятся детали, волатильность останется в силе», — отметил эксперт.
По мнению Шахурина, вероятный диапазон торгов за баррель Brent на ближайшее время составляет $65−70 за баррель.
Валютный рынок сработал в пользу рисковых активов, евро/доллар вырос до 1,1702, вблизи верхней границы недельного диапазона.
«Российский валютный рынок демонстрирует стабильность. Доллар США на новой неделе, вполне вероятно, закрепится в рамках 78−81 ₽, евро — 92−94 рублей», — прогнозирует он.
