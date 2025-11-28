Трамп допустил ликвидацию подоходного налога в США

«В течение следующих пары лет мы значительно или, может быть, полностью будем сокращать подоходный налог», — отметил Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.
Американский лидер добавил, что вместо подоходного налога американскую казну будут пополнять пошлины.
Ранее, 15 ноября, Трамп подписал указ об отмене пошлин на ряд продовольственных товаров. Отмечается, что действие пошлин было отменено для продуктов, которые не производятся в США в достаточном количестве.
10 ноября Трамп предупредил, что Вашингтон может быть вынужден вернуть торговым партнерам более $2 трлн, если введенные его администрацией пошлины будут признаны незаконными Верховным судом.