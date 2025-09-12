Ричмонд
Трамп: Россию ждет «серьезный удар» по банкам, торговле и нефтяному сектору

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности введения строгих санкций против российских банков, новых ограничениях в сфере поставок нефти и вероятном повышении тарифов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил о подготовке существенных санкций в отношении российской банковской сферы, а также других возможных мерах.

«Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами», — прокомментировал он.

Президент США также сообщил, что ему ранее удалось урегулировать семь вооруженных конфликтов. «Я [ошибочно] полагал, что проще всего будет с Украиной и Россией», — отметил он.

На вопрос журналиста о терпении в отношении действий президента России Владимира Путина, Трамп ответил, что оно может иссякнуть «очень быстро».

Он также напомнил о введении дополнительных тарифов в 25% на импорт товаров из Индии, ввиду закупок Нью-Дели российской нефти. В результате ставка пошлины для индийских товаров достигла 50%.

Американский лидер отметил, что данное решение принималось с трудностями, подчеркнув: «Это не было легко».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».