Трамп анонсировал введение пошлин на импортируемые товары из 150 стран

«Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (не крупных. — Ред.), почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, 10% или 15%», — сказал он телеканалу Real America’s Voice.
Помимо этого глава Белого дома заявил, что не стремится заключать торговое соглашение с Евросоюзом (ЕС). Такое решение он объяснил тем, что Вашингтон вполне устроят пошлины в размере 30% на весь европейский импорт.
Трамп 12 июля сообщил о планах США ввести 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа 2025 года. Он добавил, что пошлины не будут введены, если ЕС или компании в нем решат производить продукцию в США.