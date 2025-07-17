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Трамп анонсировал введение пошлин на импортируемые товары из 150 стран

США намерены ввести торговые пошлины на импорт в размере 10−15% на товары из 150 стран. Об этом 16 июля заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (не крупных. — Ред.), почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, 10% или 15%», — сказал он телеканалу Real America’s Voice.

Помимо этого глава Белого дома заявил, что не стремится заключать торговое соглашение с Евросоюзом (ЕС). Такое решение он объяснил тем, что Вашингтон вполне устроят пошлины в размере 30% на весь европейский импорт.

Трамп 12 июля сообщил о планах США ввести 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа 2025 года. Он добавил, что пошлины не будут введены, если ЕС или компании в нем решат производить продукцию в США.