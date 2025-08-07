Трамп анонсировал новые «вторичные санкции» против России

Он напомнил о введенных 6 августа дополнительных пошлинах в 25% для Индии в связи с закупкой российской нефти. Они начнут действовать через 21 день. По словам Трампа, США могут ввести аналогичные меры в отношении «пары других стран», одной из которых может стать Китай. Он отметил, что Нью-Дели близка по объемам закупок российской нефти к Пекину.
«Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему для введения дополнительных пошлин он выбрал Индию.
7 августа должны вступить в силу 25-процентные пошлины на импорт из Индии, введенные США 1 августа. Таким образом, общий размер сборов составит для товаров из Индии 50%.
Трамп 4 августа пригрозил «существенно» повысить тарифы для Нью-Дели за перепродажу российской нефти. «Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли», — заявил американский лидер. Bloomberg до этого сообщал, что Нью-Дели продолжает закупать нефть из России, несмотря на угрозу введения со стороны США пошлин.
Индия назвала дополнительные пошлины «несправедливыми и неоправданными» и пообещала принять ответные меры. В Нью-Дели отмечали, что Индия была вынуждена покупать нефть у России после того, как традиционные поставщики после начала военных действий на Украине перенаправили свою нефть в Европу.
Что касается Китая, эксперты The New York Times выразили сомнения, что США введут подобные меры в отношении страны в связи с переговорами о торговой сделке. В мае стороны договорились приостановить действие взаимных пошлин, которые после нескольких раундов увеличений превысили 100%. Это соглашение истекает 12 августа.
Госсекретарь Марко Рубио вечером 6 августа заявил, что Трамп примет решение, вводить ли новые санкции против России, запланированные на пятницу, в течение 24 — 36 часов.
Президент США грозил Москве вторичными санкциями, если к 8 августа не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. После встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве 6 августа американский лидер заявил о «большом прогрессе». Также он допустил скорую личную встречу с Путиным.
В Кремле заявляли об «определенном имунитете» России к санкциям.