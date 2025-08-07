Трамп анонсировал новые «вторичные санкции» против России

Он напомнил о введенных 6 августа дополнительных пошлинах в 25% для Индии в связи с закупкой российской нефти. Они начнут действовать через 21 день. По словам Трампа, США могут ввести аналогичные меры в отношении «пары других стран», одной из которых может стать Китай. Он отметил, что Нью-Дели близка по объемам закупок российской нефти к Пекину.