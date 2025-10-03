Toyota второй месяц подряд вошла в десятку самых продаваемых авто в России

Самой популярной иномаркой как в сентябре, так и за девять месяцев стал китайский Haval. В январе-сентябре реализация этих машин сократилась на 19,6% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч штук. За первый осенний месяц было продано 16,66 тысячи машин (-15,5%).