«Согласно последним данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), динамика торговли Россия — ЕС в первом полугодии 2025-го была отрицательной. Еэсовско-российский товарооборот за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда евро до 30,9 миллиарда евро», — сообщили газете в российском представительстве.
Отмечается, что санкции Евросоюза не смогли подавить российскую экономику и изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. При этом они свели на нет практически все торговые связи стран региона с РФ. Брюссель не только приостановил двусторонний политический диалог и секторальное взаимодействие, но и продолжает предпринимать шаги к полному разрушению основы отношений, которая формировалась десятилетиями, констатировали в постпредстве России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.