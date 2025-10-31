Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем

«Я думаю, что все зависит от Китая. В некоторой степени президент (США Дональд) Трамп довольно четко дал понять, что он хочет иметь отличные отношения с Китаем. У него действительно отличные отношения с президентом Си Цзиньпином. США всегда были готовы к торговле и инвестициям с Китаем, но мы хотим, чтобы они были справедливы. У нас будет период в один год, и это шаг к укреплению доверия, и, надеюсь, это ситуация, в которой мы сможем найти способы вести торговлю на взаимовыгодных условиях, чтобы сбалансировать торговый дефицит и торговать нечувствительными товарами», — сказал Грир в эфире телеканала Fox Business.