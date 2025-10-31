Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. В вопросе будущих отношений США и Китая все зависит от Пекина, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
«Я думаю, что все зависит от Китая. В некоторой степени президент (США Дональд) Трамп довольно четко дал понять, что он хочет иметь отличные отношения с Китаем. У него действительно отличные отношения с президентом Си Цзиньпином. США всегда были готовы к торговле и инвестициям с Китаем, но мы хотим, чтобы они были справедливы. У нас будет период в один год, и это шаг к укреплению доверия, и, надеюсь, это ситуация, в которой мы сможем найти способы вести торговлю на взаимовыгодных условиях, чтобы сбалансировать торговый дефицит и торговать нечувствительными товарами», — сказал Грир в эфире телеканала Fox Business.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать «фентаниловая» пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.