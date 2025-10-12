Торгпред США: отказ суда в признании законности пошлин Трампа будет катастрофой

Администрация президента США Дональда Трампа 4 сентября попросила Верховный суд отменить упомянутое постановление, которое было вынесено 29 августа апелляционным судом в федеральном округе Колумбия. Суд признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Вашингтонская администрация полагает, что решение апелляционного суда «создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами» по торговым вопросам, а также «ставит под угрозу» уже достигнутые соглашения.