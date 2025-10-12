Торгпред США: отказ суда в признании законности пошлин Трампа будет катастрофой

«Нам необычайно важно одержать победу в этом деле. Если мы проиграем, это будет катастрофой для страны, для казны, для наших переговоров», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Администрация президента США Дональда Трампа 4 сентября попросила Верховный суд отменить упомянутое постановление, которое было вынесено 29 августа апелляционным судом в федеральном округе Колумбия. Суд признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Вашингтонская администрация полагает, что решение апелляционного суда «создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами» по торговым вопросам, а также «ставит под угрозу» уже достигнутые соглашения.
Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США. Предприниматели заявили, что введенные Вашингтоном пошлины незаконны и наносят ущерб их компаниям.