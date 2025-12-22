Торговый поворот: РФ и Таиланд продвинулись в вопросе запуска карты «Мир»

Финансовые ведомства РФ и Таиланда обсуждают запуск карты «Мир» не только для туристов, но и для углубления торговли и инвестиций. Тайская сторона должна проработать технические и юридические аспекты, заявили «Известиям» в посольстве этой страны в России. Тема расчетов уже обсуждалась, в частности, на первом совместном инвестфоруме в конце ноября. Возможность оплаты картой «Мир», безусловно, укрепит торгово-экономические отношения между сторонами, уверены эксперты. С какими проблемами Москва и Бангкок могут столкнуться после интеграции российской платежной системы и в каких сферах сейчас укрепляется двустороннее сотрудничество — в материале «Известий».