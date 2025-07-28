Торговая сделка ЕС и США включает отказ от российских энергоресурсов

«Мы заменим газ и нефть из России, закупив значительные объемы американского СПГ и ядерного топлива», — сказано в заявлении госпожи фон дер Ляйен по условиям сделки.
По словам Дональда Трампа, пункт о закупке американских энергоносителей подразумевает поставки в Евросоюз на сумму около $750 млрд.
Переговоры между ЕС и США привели к понижению пошлин на европейские товары до 15%. Эта ставка применяется к большинству секторов, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Также достигнута договоренность о нулевых тарифах на товары стратегической значимости.
Например, на самолеты, их комплектующие, некоторые химикаты, лекарства, сельхозпродукцию и важнейшее сырье.