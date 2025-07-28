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Торговая сделка ЕС и США включает отказ от российских энергоресурсов

Евросоюз пообещал перейти с российских нефти и газа на американские СПГ и ядерное топливо. Это условие вошло в торговое соглашение, заключенное президентом США Дональдом Трампом и генсеком Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен 27 июля на переговорах в Шотландии.

Источник: AP 2024

«Мы заменим газ и нефть из России, закупив значительные объемы американского СПГ и ядерного топлива», — сказано в заявлении госпожи фон дер Ляйен по условиям сделки.

По словам Дональда Трампа, пункт о закупке американских энергоносителей подразумевает поставки в Евросоюз на сумму около $750 млрд.

Переговоры между ЕС и США привели к понижению пошлин на европейские товары до 15%. Эта ставка применяется к большинству секторов, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Также достигнута договоренность о нулевых тарифах на товары стратегической значимости.

Например, на самолеты, их комплектующие, некоторые химикаты, лекарства, сельхозпродукцию и важнейшее сырье.

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