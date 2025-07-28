Торговая сделка ЕС и США включает отказ от российских энергоресурсов

Узнать больше по теме

Группа компаний «Самолет»: достижения и перспективы в 2025 году

Несколько лет «Самолет» входит в тройку лидеров строительства в Московской области. Познакомимся с основной информацией о компании и дадим прогноз эксперта о стоимости ее акций в будущем.