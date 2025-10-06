Торг уместен: объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже за год вырос в 44 раза

СПБ Биржа опубликовала итоги торгов за сентябрь. Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний по итогам месяца сократился на 21,67% по сравнению с августом. Всего за сентябрь было заключено сделок на 139,57 млрд рублей. Количество их при этом возросло на 85,82%, до 60,67 млн сделок в сравнении с предыдущим месяцем. Снижение стоимостного объема сделок при росте их числа связано с тем, что на рынок пришло больше частных инвесторов с небольшими суммами, разъясняют эксперты. Что будет с рынком ценных бумаг в России — в материале «Известий».
Итоги месяца
СПБ Биржа представила результаты торгов за сентябрь 2025 года. По ее данным, стоимостный объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний составил 139,57 млрд рублей, что на 21,67% меньше объемов августа текущего года. При этом показатель в 44 раза превышает результаты сентября 2024 года, когда объем составил всего 3,17 млрд рублей.
Доля стоимостного объема торгов по выходным дням составила 3,08% от общего объема за месяц (4,3 млрд рублей). Средневзвешенный объем торгов в будние дни находится на уровне 6,15 млрд рублей, что на 22,32% меньше показателя августа, равнявшегося 7,92 млрд рублей.
Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в сентябре выросло в 2,1 раза, до 1,62 млн. В августе их число составляло 0,77 млн.
В настоящий момент в информационной системе СПБ Биржи размещено 14 выпусков цифровых финансовых активов на сумму 6,99 млрд рублей. Месяцем ранее сумма составляла 4,62 млрд рублей.
Редакция «Известий» направила запрос в СПБ Биржу. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Закономерный результат
Снижение стоимостного объема сделок при росте их числа в сентябре связано с тем, что на рынок пришло больше частных инвесторов с небольшими суммами, считает директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков. Число активных счетов таких инвесторов выросло в 2,1 раза, отмечает инвестиционный советник реестра ЦБ, президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова.
— Новички и розничные инвесторы обычно совершают большее количество мелких сделок, что снижает средний чек, но увеличивает статистику по числу операций, — разъясняет собеседница «Известий».
При этом возросла доля мелких спекулятивных операций, тогда как крупные сделки сократились, уточняет Кабаков.
— Снижение среднедневного объема торгов объясняется ослаблением интереса к крупным операциям или перераспределением портфелей в пользу более консервативных активов после недавних рыночных коррекций, — указывает предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль и переводят активы в более предсказуемые инструменты, такие как облигации и фонды денежного рынка, перечисляют аналитики ИФК «Солид».
Кроме того, сентябрь традиционно является месяцем ребалансировки портфелей перед корпоративным сезоном отчетности, что также стимулирует частые, но небольшие по сумме сделки, дополняет Кузнецова.
Эффект низкой базы
При этом показатель стоимостного объема оказался в 44 раза выше прошлогоднего, что объясняется низкой базой сентября 2024 года, когда активность была минимальной, отмечает Кабаков. СПБ Биржа до сентября 2024 года торговала лишь 60 акциями, российских компаний, напоминают эксперты «Солид». После она добавила для торговли еще 85 эмитентов, и инвесторы присматривались к новым возможностям. За год СПБ Биржа стала более активной площадкой для торговли российскими эмитентами, сохраняя при этом доступ к широкому пулу иностранных акций и облигаций, согласна Кузнецова.
— А снижение ключевой ставки и стабилизация макроэкономической ситуации повысили интерес частных инвесторов к фондовому рынку как альтернативе депозитам, — уточняет она. Существенный рост числа активных счетов подтверждает тренд на массовое вовлечение розницы.
При этом на бирже были внедрены новые инструменты (включая цифровые финансовые активы), а также введены торги по выходным, перечисляет Денис Астафьев.
— Эти шаги способствовали восстановлению интереса и доверия инвесторов, что отразилось в резком росте абсолютных объемов и числа сделок, — убежден эксперт.
Однако начиная с августа 2025-го до сегодняшнего дня рынок находится в состоянии перманентного падения, указывает пресс-служба «Солид». В последние дни он снижается практически без коррекции, что отражается на настроении инвесторов и трейдеров, выливаясь в уменьшение торговых объемов.
— Отсутствие понятных широким массам причин для постоянного снижения вызывает отток инвестиционных денег в более понятные инструменты — фонды денежного рынка и облигации, — полагают аналитики.
Туманные перспективы
После длительного снижения рынку нужна передышка, уверены аналитики «Солид». Все торговые индикаторы указывают на сильнейшую перепроданность, поэтому даже слабые позитивные сигналы могут привести к взрывному росту, допускают они.
В октябре можно ожидать сохранения волатильности, если ЦБ оставит ставку без изменений, считает Ярослав Кабаков. Если же Банк России продолжит цикл смягчения, это поддержит активность. Однако внешние риски будут сдерживать сильный рост.
При этом рынок российских акций и облигаций, скорее всего, продолжит находиться под влиянием геополитических факторов, санкционной повестки и колебаний курса рубля, предрекает Денис Астафьев. Одним из ключевых драйверов станет ожидание возможного принятия нового пакета санкций ЕС.
Юлия Кузнецова, в свою очередь, прогнозирует сохранение активности на рынке — количество сделок будет оставаться высоким. Однако объем торгов может колебаться в зависимости от корпоративных отчетов, динамики ключевой ставки и внешних рынков, не исключает она.
Алготрейдеры (участники финансового рынка, использующие компьютерные программы и торговые алгоритмы для анализа рынков и автоматизированного совершения сделок) и маркетмейкеры (финансовые посредники, которые по договору с биржей поддерживают ликвидность, стабильность цен и объем торгов определенными активами, выставляя постоянные заявки на их покупку и продажу) будут обеспечивать ликвидность в первой половине дня, полагает собеседница «Известий». Вечером же активность поддержат американские площадки.
— В целом рынок постепенно формирует зрелую структуру: растет не только спекулятивный сегмент, но и долгосрочный интерес частных инвесторов, — подчеркивает Кузнецова.