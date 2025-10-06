Торг уместен: объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже за год вырос в 44 раза

СПБ Биржа опубликовала итоги торгов за сентябрь. Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний по итогам месяца сократился на 21,67% по сравнению с августом. Всего за сентябрь было заключено сделок на 139,57 млрд рублей. Количество их при этом возросло на 85,82%, до 60,67 млн сделок в сравнении с предыдущим месяцем. Снижение стоимостного объема сделок при росте их числа связано с тем, что на рынок пришло больше частных инвесторов с небольшими суммами, разъясняют эксперты. Что будет с рынком ценных бумаг в России — в материале «Известий».