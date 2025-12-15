Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 15 декабря

По результатам мониторинга текущих ставок наибольшую доходность среди годовых вкладов по-прежнему предлагает Авто Финанс Банк — 16,5% годовых при минимальном взносе 100 тысяч рублей. Депозиты в Первоуральскбанке можно открыть на ту же сумму, но ставка будет ниже — 15,01% годовых, а для сумм от 50 тысяч рублей ставка здесь составит 14,5%.