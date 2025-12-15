Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 15 декабря

После снижения ключевой ставки регулятором до 16,5% годовых и в преддверии объявления нового решения Банка России 19 декабря, участники финансового сектора оперативно пересмотрели условия по депозитным продуктам.
По результатам мониторинга текущих ставок наибольшую доходность среди годовых вкладов по-прежнему предлагает Авто Финанс Банк — 16,5% годовых при минимальном взносе 100 тысяч рублей. Депозиты в Первоуральскбанке можно открыть на ту же сумму, но ставка будет ниже — 15,01% годовых, а для сумм от 50 тысяч рублей ставка здесь составит 14,5%.
МБ Рус Банк предлагает ставки по вкладам на уровне 15% годовых при минимальной сумме размещения от 500 тысяч рублей.
Следующую позицию по доходности — 14,3% годовых — занимает вклад Быстробанка при размещении от 150 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке вкладчики могут получить доходность 14,1% при вложении от 10 тысяч рублей и 14%, если внесут на депозит от 3 млн рублей.
Также 14% годовых предлагают Совкомбанк и Кредит Европа Банк. В первом случае минимальная сумма пополнения счета составит 10 тысяч рублей, во втором — 100 тысяч рублей.
