Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 15 декабря

Редакция Финансов Mail изучила предложения финансового маркетплейса Финуслуги на 12 декабря 2025 года и составила перечень самых выгодных вкладов сроком на 12 месяцев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

После снижения ключевой ставки регулятором до 16,5% годовых и в преддверии объявления нового решения Банка России 19 декабря, участники финансового сектора оперативно пересмотрели условия по депозитным продуктам.

По результатам мониторинга текущих ставок наибольшую доходность среди годовых вкладов по-прежнему предлагает Авто Финанс Банк — 16,5% годовых при минимальном взносе 100 тысяч рублей. Депозиты в Первоуральскбанке можно открыть на ту же сумму, но ставка будет ниже — 15,01% годовых, а для сумм от 50 тысяч рублей ставка здесь составит 14,5%.

МБ Рус Банк предлагает ставки по вкладам на уровне 15% годовых при минимальной сумме размещения от 500 тысяч рублей.

Следующую позицию по доходности — 14,3% годовых — занимает вклад Быстробанка при размещении от 150 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке вкладчики могут получить доходность 14,1% при вложении от 10 тысяч рублей и 14%, если внесут на депозит от 3 млн рублей.

Также 14% годовых предлагают Совкомбанк и Кредит Европа Банк. В первом случае минимальная сумма пополнения счета составит 10 тысяч рублей, во втором — 100 тысяч рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

