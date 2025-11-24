Ричмонд
Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 24 ноября

После снижения ключевой ставки Банка России до 16,5% финансовые организации продолжают корректировать условия по депозитам. Финансы Mail проанализировали актуальные предложения банков на 21 ноября и определили, где можно открыть вклад на 12 месяцев на наиболее выгодных условиях.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Авто Финанс Банк предлагает наиболее выгодный вклад на рынке: ставка по депозиту сроком на один год составляет 16,5% годовых при минимальной сумме размещения от 100 тысяч рублей для новых клиентов и 15% годовых — для текущих.

На втором месте по доходности — вклады с доходностью 14,3% годовых, которые доступны в Первоуральск банке. Минимальная сумма вложений — 50 тыс. рублей.

В Московском кредитном банке (от 3 млн рублей), Кредит Европа Банке (от 100 тыс. рублей), БыстроБанке (от 150 тыс. рублей) и Совкомбанке (от 10 тыс. и от 3 млн рублей) доступны депозиты под 14% годовых.

Ставка 13,5% годовых действует в Банке Дом.рф (от 1,5 млн рублей) и в Самолет Банке (от 500 тыс. рублей).

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

