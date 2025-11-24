Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 24 ноября

Авто Финанс Банк предлагает наиболее выгодный вклад на рынке: ставка по депозиту сроком на один год составляет 16,5% годовых при минимальной сумме размещения от 100 тысяч рублей для новых клиентов и 15% годовых — для текущих.
На втором месте по доходности — вклады с доходностью 14,3% годовых, которые доступны в Первоуральск банке. Минимальная сумма вложений — 50 тыс. рублей.
В Московском кредитном банке (от 3 млн рублей), Кредит Европа Банке (от 100 тыс. рублей), БыстроБанке (от 150 тыс. рублей) и Совкомбанке (от 10 тыс. и от 3 млн рублей) доступны депозиты под 14% годовых.
Ставка 13,5% годовых действует в Банке Дом.рф (от 1,5 млн рублей) и в Самолет Банке (от 500 тыс. рублей).
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».