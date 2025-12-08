Ричмонд
Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 8 декабря

После снижения Центральным банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 16,5% годовых, банки оперативно скорректировали условия по депозитным продуктам. Финансы Mail проанализировали актуальные предложения на платформе «Финуслуги» по состоянию на 5 декабря и выявили наиболее привлекательные варианты годовых вкладов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

По данным «Финуслуг», максимальная ставка по депозитам сроком на 12 месяцев зафиксирована в Авто Финанс Банке — 16,5% годовых для новых клиентов при открытии вклада от 100 тыс. рублей.

15,01% предлагает вкладчикам Первоуральскбанк, минимальная сумма пополнения — 100 тыс. рублей. Для вкладов от 150 тыс. рублей доходность составит 14,4% годовых.

15% годовых при сумме от 500 тыс. рублей можно получить в МБ РУС Банк.

В Быстро Банке доходность составляет 14,3% годовых при минимальной сумме размещения 150 тыс. рублей. В Московском кредитном банке и банке Зенит — 14,1% годовых для вкладов от 10 тыс. рублей и от 50 тыс. рублей соответственно.

Ставка по вкладам в Совкомбанке и Кредит Европа Банке составляет 14% годовых при минимальной сумме 10 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей.

Условия процентной доходности доступны только при открытии вкладов через финансовый маркетплейс «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

