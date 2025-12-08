Топ-9 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 8 декабря

По данным «Финуслуг», максимальная ставка по депозитам сроком на 12 месяцев зафиксирована в Авто Финанс Банке — 16,5% годовых для новых клиентов при открытии вклада от 100 тыс. рублей.
15,01% предлагает вкладчикам Первоуральскбанк, минимальная сумма пополнения — 100 тыс. рублей. Для вкладов от 150 тыс. рублей доходность составит 14,4% годовых.
15% годовых при сумме от 500 тыс. рублей можно получить в МБ РУС Банк.
В Быстро Банке доходность составляет 14,3% годовых при минимальной сумме размещения 150 тыс. рублей. В Московском кредитном банке и банке Зенит — 14,1% годовых для вкладов от 10 тыс. рублей и от 50 тыс. рублей соответственно.
Ставка по вкладам в Совкомбанке и Кредит Европа Банке составляет 14% годовых при минимальной сумме 10 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей.
Условия процентной доходности доступны только при открытии вкладов через финансовый маркетплейс «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».