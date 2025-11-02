Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 2 ноября

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
На рынке трехмесячных вкладов рекордную доходность на сегодняшний день предлагает Локо Банк, установивший ставку на уровне 30% годовых для депозитов от 20 тысяч рублей. Аналогичная доходность доступна в банке Дом.рф, минимальная сумма депозита — от 10 тысяч рублей.
Следом идет Московский кредитный банк с вкладом под 19% годовых, сумма размещения — от 10 тысяч рублей. Доходность доступна новым клиентам. Для текущих — 15,2% годовых от 10 тысяч рублей и 15,3% — от трех млн рублей.
18% годовых можно получить, открыв вклад от 1 млн рублей в Совкомбанке. Там же предлагается 16% годовых для размещений от 10 тысяч рублей.
Локо Банк открывает депозиты под 15,65% годовых; условия по минимальной сумме размещения — от 300 тысяч рублей.
Ставку на уровне 15% годовых можно получить, разместив от 300 тысяч рублей в банке «Приморье» или открыв вклад на сумму от 100 тысяч рублей в Реалист банке.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».