Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 2 ноября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 1 ноября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

На рынке трехмесячных вкладов рекордную доходность на сегодняшний день предлагает Локо Банк, установивший ставку на уровне 30% годовых для депозитов от 20 тысяч рублей. Аналогичная доходность доступна в банке Дом.рф, минимальная сумма депозита — от 10 тысяч рублей.

Следом идет Московский кредитный банк с вкладом под 19% годовых, сумма размещения — от 10 тысяч рублей. Доходность доступна новым клиентам. Для текущих — 15,2% годовых от 10 тысяч рублей и 15,3% — от трех млн рублей.

18% годовых можно получить, открыв вклад от 1 млн рублей в Совкомбанке. Там же предлагается 16% годовых для размещений от 10 тысяч рублей.

Локо Банк открывает депозиты под 15,65% годовых; условия по минимальной сумме размещения — от 300 тысяч рублей.

Ставку на уровне 15% годовых можно получить, разместив от 300 тысяч рублей в банке «Приморье» или открыв вклад на сумму от 100 тысяч рублей в Реалист банке.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

