Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 29 ноября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 28 ноября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. В ответ на это финансовые организации начали корректировать условия по депозитным продуктам.

Наиболее высокую ставку по вкладам — 30% годовых — предлагают Локо-Банк и Банк «Дом.РФ». Минимальная сумма размещения составляет 20 тыс. рублей в Локо-Банке и 10 тыс. рублей в Банке «Дом.РФ».

В Московском кредитном банке можно открыть вклад по 19% годовых с минимальной суммой 10 тыс. рублей для новых клиентов. Для текущих ставка составит 15%.

Совкомбанк предоставляет вклад по ставке 18% годовых при минимальной сумме от 1 млн рублей. Там же доступен депозит под 16,2% для сумм от 10 тыс. рублей.

Свой Банк предлагает депозит по ставке 15,8% годовых при размещении от 30 тыс. рублей.

Авто Финанс Банк установил ставку устанавливает ставку 15,2% годовых при минимальном депозите 100 тыс. рублей.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше