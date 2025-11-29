Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 29 ноября

24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. В ответ на это финансовые организации начали корректировать условия по депозитным продуктам.
В Московском кредитном банке можно открыть вклад по 19% годовых с минимальной суммой 10 тыс. рублей для новых клиентов. Для текущих ставка составит 15%.
Совкомбанк предоставляет вклад по ставке 18% годовых при минимальной сумме от 1 млн рублей. Там же доступен депозит под 16,2% для сумм от 10 тыс. рублей.
Свой Банк предлагает депозит по ставке 15,8% годовых при размещении от 30 тыс. рублей.
Авто Финанс Банк установил ставку устанавливает ставку 15,2% годовых при минимальном депозите 100 тыс. рублей.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».