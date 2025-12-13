Ричмонд
Топ-8 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 13 декабря

Редакция Финансов Mail изучила предложения финансового маркетплейса Финуслуги на 12 декабря 2025 года и составила рейтинг самых выгодных вкладов сроком на 3 месяца.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

В ожидании решения Совета директоров Банка России по ключевой ставке 19 декабря многие финансовые учреждения изменили подход к прибыльности депозитов. По данным Финуслуг, на депозитном рынке зафиксированы высокие процентные ставки по вкладам.

Лидером является Банк «Дом.РФ», предлагающий 30% годовых при минимальном размещении от 10 тыс. рублей новым клиентам. Действующие могут открыть вклад на ту же сумму под 14,8%. Московский кредитный банк установил ставку в 19% годовых для новых клиентов с минимальным вкладом 10 тыс. рублей, для действующих клиентов — 15%.

Совкомбанк предлагает 17,6% годовых при размещении от 1 млн рублей. В Своем Банке можно открыть депозит под 15,75% годовых при минимальной сумме 30 тыс. рублей. МБ Рус Банк предлагает ставку 15,65% для вкладов от 500 тыс. рублей.

Авто Финанс Банк обозначил ставку 15,2% годовых при минимальном депозите 100 тыс. рублей.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

