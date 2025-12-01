Топ-8 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 1 декабря

Максимальная ставка на рынке банковских вкладов сроком на 12 месяцев зафиксирована в Авто Финанс Банке — 15,5% годовых, сумма — от 100 тысяч рублей для новых клиентов и 15% — для текущих. Также 15% годовых предлагает МБ РУС Банк при открытии счета от 500 тысяч рублей.
Первоуральскбанк предлагает 14,4% годовых при минимальной сумме размещения 50 тысяч рублей. В Быстро Банке уровень доходности составит 14,3%, сумма — от 150 тысяч рублей.
Московский кредитный банк установил ставку 14,1% для вкладов от 10 тысяч рублей. Банк Зенит предлагает аналогичную доходность при открытии вкладов от 50 тысяч рублей.
Ставка в Совкомбанке составляет 14% годовых при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей.
Условия процентной доходности доступны только при открытии вкладов через финансовый маркетплейс «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».