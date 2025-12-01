Топ-8 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 1 декабря

После снижения Центральным банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых, кредитные организации оперативно пересмотрели условия по депозитным продуктам. Финансы Mail провели обзор актуальных предложений на платформе «Финуслуги» по состоянию на 28 ноября и определили наиболее выгодные варианты вкладов сроком на один год.