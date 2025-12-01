Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-8 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 1 декабря

После снижения Центральным банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых, кредитные организации оперативно пересмотрели условия по депозитным продуктам. Финансы Mail провели обзор актуальных предложений на платформе «Финуслуги» по состоянию на 28 ноября и определили наиболее выгодные варианты вкладов сроком на один год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Максимальная ставка на рынке банковских вкладов сроком на 12 месяцев зафиксирована в Авто Финанс Банке — 15,5% годовых, сумма — от 100 тысяч рублей для новых клиентов и 15% — для текущих. Также 15% годовых предлагает МБ РУС Банк при открытии счета от 500 тысяч рублей.

Первоуральскбанк предлагает 14,4% годовых при минимальной сумме размещения 50 тысяч рублей. В Быстро Банке уровень доходности составит 14,3%, сумма — от 150 тысяч рублей.

Московский кредитный банк установил ставку 14,1% для вкладов от 10 тысяч рублей. Банк Зенит предлагает аналогичную доходность при открытии вкладов от 50 тысяч рублей.

Ставка в Совкомбанке составляет 14% годовых при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей.

Условия процентной доходности доступны только при открытии вкладов через финансовый маркетплейс «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше