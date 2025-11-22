Топ-7 банковских вкладов сроком на три месяца на 22 ноября

После снижения регулятором ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16,5% годовых, российские банки оперативно пересмотрели условия по депозитам и кредитным продуктам.
Московский кредитный банк предлагает 19% годовых для депозитов от 10 тыс. рублей.
Следующую позицию по доходности — 18% и 16,2 годовых — занимают продукты Совкомбанка. В первом случае сумма депозита от 1 млн рублей, во втором — от 10 тыс. рублей.
МБ Рус Банк установил ставку 15,35% годовых для вкладов от 500 тыс. рублей. Доходность 15,25% доступна в Своем банке для вкладов свыше 30 тыс. рублей.
В Авто Финанс Банке размещение депозитов возможно по ставке 15,2% годовых при сумме от 100 тыс. рублей.
Условия процентной доходности доступны только при оформлении вкладов на платформе Финуслуг.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».