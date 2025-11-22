Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-7 банковских вкладов сроком на три месяца на 22 ноября

После снижения ключевой ставки Банка России до 16,5% игроки финрынка продолжают корректировать условия по депозитным продуктам. Финансы Mail провели мониторинг актуальных предложений на платформе Финуслуги на 21 ноября и определили, в каких банках доступны вклады на три месяца по наиболее привлекательным ставкам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

После снижения регулятором ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16,5% годовых, российские банки оперативно пересмотрели условия по депозитам и кредитным продуктам.

В настоящее время наивысшую доходность по вкладу на три месяца демонстрирует ЛОКО-Банк — 30,00 годовых при минимальной сумме от 20 тыс. рублей. Аналогичную доходность предлагает Банк «Дом.РФ» при вложении от 10 тыс. рублей.

Московский кредитный банк предлагает 19% годовых для депозитов от 10 тыс. рублей.

Следующую позицию по доходности — 18% и 16,2 годовых — занимают продукты Совкомбанка. В первом случае сумма депозита от 1 млн рублей, во втором — от 10 тыс. рублей.

МБ Рус Банк установил ставку 15,35% годовых для вкладов от 500 тыс. рублей. Доходность 15,25% доступна в Своем банке для вкладов свыше 30 тыс. рублей.

В Авто Финанс Банке размещение депозитов возможно по ставке 15,2% годовых при сумме от 100 тыс. рублей.

Условия процентной доходности доступны только при оформлении вкладов на платформе Финуслуг.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше